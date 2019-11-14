Başkentte Akıllı Taksi Dönemi Başlıyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli Seçimleri öncesinde vaat ettiği "akıllı taksi projesi" kapsamında bugün ilk adımı attıklarını açıklayarak, başkentteki araçlara ücretsiz dijital sistem takılacağını duyurdu.
14.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:47
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli Seçimleri öncesinde vaat ettiği "akıllı taksi projesi" kapsamında bugün ilk adımı attıklarını açıklayarak, başkentteki araçlara ücretsiz dijital sistem takılacağını duyurdu.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Başkentte Akıllı Taksi Dönemi Başlıyor