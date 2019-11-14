Başkentte Akıllı Taksi Dönemi Başlıyor
Haberler » Güncel » Başkentte Akıllı Taksi Dönemi Başlıyor - Haber

Başkentte Akıllı Taksi Dönemi Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli Seçimleri öncesinde vaat ettiği "akıllı taksi projesi" kapsamında bugün ilk adımı attıklarını açıklayarak, başkentteki araçlara ücretsiz dijital sistem takılacağını duyurdu.

14.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:47

Büyükşehir Belediye Başkanı , 31 Mart Mahalli Seçimleri öncesinde vaat ettiği "akıllı taksi projesi" kapsamında bugün ilk adımı attıklarını açıklayarak, başkentteki araçlara ücretsiz dijital sistem takılacağını duyurdu.



Haber Videosu: Başkentte Akıllı Taksi Dönemi Başlıyor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et