Başkentte "Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri" etkinliği
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Başkentte "Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri" etkinliği

Akdeniz yöresine ait tatların yer aldığı Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri fuarı, başkentte açıldı.

16.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:08
Başkentte

yöresine ait tatların yer aldığı Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri fuarı, başkentte açıldı.

Altınpark'ta, , ve gibi illerin yöresel ürünlerin tanıtıldığı fuarın açılışında ücretsiz portakal ve elma dağıtıldı. Bu sırada bazı kişiler ezilme tehlikesi atlattı.

Fuar, 19 Ocak Pazar gününe kadar açık olacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Başkentte "Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri" etkinliği
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