: Başkentte "Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri" etkinliği

16.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:08

Akdeniz yöresine ait tatların yer aldığı Akdeniz İlleri Tanıtım Günleri fuarı, başkentte açıldı.

Altınpark'ta, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş gibi illerin yöresel ürünlerin tanıtıldığı fuarın açılışında ücretsiz portakal ve elma dağıtıldı. Bu sırada bazı kişiler ezilme tehlikesi atlattı.

Fuar, 19 Ocak Pazar gününe kadar açık olacak.

Kaynak: AA

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