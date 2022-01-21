Başkentte Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Başkentte Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel

Başkentte, Afganistanlı 57 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Başkentte, Afganistanlı 57 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesindeki uygulama sırasında Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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