Başkentte Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı
Başkentte Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
08.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:43
Başkentte Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altındağ'da gerçekleştirilen uygulamada Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA