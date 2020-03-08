Başkentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Başkentte bazı kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.
08.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:30
Başkentte bazı kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.
Ankara Kadın Platformu çatısı altında bir araya gelen kadınlar, Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüdü.
Mor kıyafetler giyen grup üyeleri, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla kadına yönelik şiddete dikkati çekti.
Kadınlar daha sonra şarkılar eşliğinde halay çekti.
Kaynak: AA