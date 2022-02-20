Başkentte 7-14 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz İngilizce eğitimi verilecek - Haberler
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Başkentte 7-14 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz İngilizce eğitimi verilecek

AA, İsa Toprak - Güncel
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Başkentte 7-14 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz İngilizce eğitimi verilecek

Başkentte, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 3 aylık ücretsiz İngilizce dil eğitimine başlandı.

ANKARA (AA) - Başkentte, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 3 aylık ücretsiz İngilizce dil eğitimine başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkentli çocukların yabancı dil eğitimi alması için Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) ile dil eğitimine yönelik protokol imzalandı.

Bu kapsamda, 5 aile yaşam merkezinde 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 3 ay boyunca ücretsiz İngilizce dil eğitimi verilecek.

Esertepe, Osmanlı, Elvankent, Sincan ve Kahramankazan aile yaşam merkezlerinde başlatılan eğitimler, hafta sonları gerçekleştirilecek.

AA / İsa Toprak - Güncel

Seda Yekeler, İngilizce, Ankara, Güncel, Haberler

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