Başkentte 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kartları ulaşıma açıldı

Ankara'da Kontrollü Normalleşme sürecine geçilmesiyle 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kartları ulaşıma açıldı.