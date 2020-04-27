Başkentte 65 yaş ve üstü 517 bin kişiye ücretsiz kolonya ve maske dağıtıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara hediye edilen kolonya ve maskeler Ankara'da 517 bin kişiye ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara hediye edilen kolonya ve maskeler Ankara'da 517 bin kişiye ulaştırıldı. Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza hediye edilen kolonya paketleri, Ankara il genelinde Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca evde bulunmayanlar hariç 517 bin kişiye elden teslim edildi." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA