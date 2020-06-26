Başkentte 65 camide hijyen seferberliği
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Başkentte 65 camide hijyen seferberliği

Başkentte 65 camide hijyen seferberliği -Başkentte camilerde maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımı sürüyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran'dan itibaren "tüm vakitlerde" ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

26.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:41

Başkentte 65 camide hijyen seferberliği

-Başkentte camilerde maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımı sürüyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran'dan itibaren "tüm vakitlerde" ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Başkent'teki 65 camide hijyen çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, camilerin iç dış temizliğinin yanı sıra vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtmaya da devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sadece cuma, öğle ve ikindi namazlarının kılınabildiği camiler, normalleşme süreciyle birlikte 24 Haziran Çarşamba gününden itibaren sosyal mesafe kuralları gözetilerek "tüm vakitlerde" yeniden ibadete açıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile vatandaşlara seslenerek, "İbadetinizi güven içerisinde gerçekleştirebilmeniz ve halk sağlığını korumak için ekiplerimiz titizlikle dezenfekte çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını gözeterek Başkent'teki 7'si A grubu, 58'i B grubu olmak üzere toplam 65 camide temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.Rutin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam eden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, dış alanlarda yüzey temizleyicileri ile basınçlı yıkama araçları da kullanarak hijyen sağladı. Detaylı temizlik çalışmaları kapsamında sadece cami içleri değil avlular da yıkanarak, ibadete hazır hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi camilerde gerçekleştirdiği temizlik seferberliğinin yanı sıra namazını kılmaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımını sürdürürken, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Başkentte 65 camide hijyen seferberliği

Kaynak: İHA

Manşet

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