Başkentte 5 katlı binada yangın

05.02.2020 05:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 05:36

Başkentte, 5 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İsmetpaşa Mahallesi Uzunyol sokaktaki Tatlıbal Apartmanı'nda çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıktığı dairede yaşayan aile dumandan etkilenen çocuklarını dışarıya çıkarırken, yangını fark eden apartman sakinleri de komşularını uyandırarak haber verdi.

Apartmandan çıkmaya çalışırken dumandan etkilenen bina sakinlerinin tedavileri 112 Acil ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

5 katlı apartmanın birinci katındaki yangın nedeniyle dairede ve binada maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA