Başkentte 5 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi
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Başkentte 5 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi

Başkentte 5 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Başkentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda 12 Ağustos'ta düzensiz göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine araştırma başlatıldı.

Bu çerçevede Ankara-Niğde Otobanı Ahiboz gişeleri çıkışında ticari taksi vasıtasıyla Ankara istikametine düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Aynı gün bölgede yapılan önleyici kolluk faaliyetleri esnasında 5 düzensiz göçmen de yakalanarak, Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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