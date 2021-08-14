Başkentte 5 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi
Başkentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Başkentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda 12 Ağustos'ta düzensiz göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine araştırma başlatıldı.
Bu çerçevede Ankara-Niğde Otobanı Ahiboz gişeleri çıkışında ticari taksi vasıtasıyla Ankara istikametine düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.
Aynı gün bölgede yapılan önleyici kolluk faaliyetleri esnasında 5 düzensiz göçmen de yakalanarak, Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık