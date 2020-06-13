Başkentte 485 araç ve 1077 personel kuvvetli sağanakla mücadele için çalışıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kuvvetli sağanakla mücadele kapsamında, 485 araç ve 1077 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kuvvetli sağanakla mücadele kapsamında, 485 araç ve 1077 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kuvvetli sağanakla mücadele kapsamında ASKİ, Ankara İtfaiyesi, Kent Estetiği Dairesi, Fen İşleri Dairesi, Çevre Koruma Dairesi ve ANFA ekiplerinin toplam 485 araç, 1077 personelle, yağışın yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere kent genelinde çalışma başlattığı belirtildi.

Açıklamada, Başkent ALO 153 hattından ve Başkent Mobil uygulamasından ulaşan, ev ve iş yeri su baskınlarıyla ilgili taleplere anında ekip yönlendirildiği vurgulandı.

Ankara'da yağışın yoğun olduğu bölgelerde, yer yer saatte metrekareye 37 kilogram yağış düştüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Yağış olmayan yerlerde de Büyükşehir Belediyesinin önlemleri 24 saat esasına göre devam etmektedir. 25 yıldır yapılmayan ve yeni dönemde konu ile ilgili kredi taleplerinin Belediye Meclisi'nde sürekli ötelendiği altyapı çalışmalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi, imkanları ölçüsünde ara vermeden devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA