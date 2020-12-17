Başkentte 41 bin 723 bandrolsüz kitap ele geçirildi
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Başkentte 41 bin 723 bandrolsüz kitap ele geçirildi

17.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 20:24

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 41 bin 723 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 41 bin 723 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan bir depoda denetim gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda "Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu"na muhalif 10 bin 714 Türkçe ve 31 bin 9 yabancı dillerde bandrolsüz kitap ile 5 bin 200 kitap kapağı olmak üzere 46 bin 923 materyal ele geçirildi.

3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Başkentte 41 bin 723 bandrolsüz kitap ele geçirildi
Başkentte 41 bin 723 bandrolsüz kitap ele geçirildi
Başkentte 41 bin 723 bandrolsüz kitap ele geçirildi
Başkentte 41 bin 723 bandrolsüz kitap ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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