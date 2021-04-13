Başkentte 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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Başkentte 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkentte 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 06 BAS 241 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik levhasına çarptı ardından da devrildi. Kazada araçta bulunan E.C.Ü., K.G.Ü., Ş.Ü. ve G.Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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