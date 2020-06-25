Başkentte 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı
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Başkentte 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı

Başkentte, kağıt toplayıcılığı yapan bir kişinin eşi ve biri bebek olmak üzere iki çocuğuyla motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

25.06.2020 21:30 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:07

Başkentte, kağıt toplayıcılığı yapan bir kişinin eşi ve biri bebek olmak üzere iki çocuğuyla motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, motosikletin arkasında oturan annenin kucağında bir bebek ile atık kağıt ve plastik çuvalları üzerinde taşınan çekyatta bir çocuğun hiçbir önlem almadan seyahat ettiği anlar yer alıyor.

Başkentte 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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