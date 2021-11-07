Başkentte 35 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Başkentte 35 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

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Başkentte 35 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

Ankara'ya Diyarbakır üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli gördükleri yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 35 kiloyu aşkın uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

DİYARBAKIR (İHA) - Ankara'ya Diyarbakır üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli gördükleri yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 35 kiloyu aşkın uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente Diyarbakır ili üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesinde şüpheli gördükleri otobüsü durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 30,6 kilogram marihuana ve 5.4 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 kişi ise gözaltına alındı.

(Ali Nargüner/İHA)

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