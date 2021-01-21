Başkentte 31 sabıka kaydı bulunan şüpheli yakalandı
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Başkentte 31 sabıka kaydı bulunan şüpheli yakalandı

21.01.2021 08:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 08:26
Başkentte 31 sabıka kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Başkentte, bir eve yapılan baskında çeşitli suçlardan 31 sabıka kaydı bulunan firari E.G, gözaltına alındı.

Başkentte, bir eve yapılan baskında çeşitli suçlardan 31 sabıka kaydı bulunan firari E.G, gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale İlamat ve İnfaz Bürosunca Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan aranan E.G.'nin General Zeki Doğan Mahallesi 489'uncu sokaktaki bir evde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli E.G'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 2 silah ve 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken hakkında, yaralama, ruhsatsız silah satın alma veya taşıma, yağma, tehdit-hakaret, yankesicilik, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, açıktan hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 31 ayrı sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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