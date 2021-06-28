Başkentte 30'a yakın AVM'de yerinde aşılama uygulaması başlatıldı
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Başkentte 30'a yakın AVM'de yerinde aşılama uygulaması başlatıldı

Başkentte 30'a yakın AVM'de yerinde aşılama uygulaması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Sırrı Kotanoğlu, bugünden itibaren Ankara'da 30'a yakın büyük AVM'de yerinde aşı uygulaması başlattıklarını belirterek, "Hedefimiz, aşılamada Ankara'yı yüzde 80'lere ulaştırmak.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Sırrı Kotanoğlu, bugünden itibaren Ankara'da 30'a yakın büyük AVM'de yerinde aşı uygulaması başlattıklarını belirterek, "Hedefimiz, aşılamada Ankara'yı yüzde 80'lere ulaştırmak. Hedefimize ulaşana kadar yerinde aşı hizmetine devam edeceğiz." dedi.

Başkentte 30'a yakın AVM'de başlatılan "yerinde aşılama uygulaması" kapsamında Ankamall'da kurulan aşılama noktasında, merkez çalışanları ile vatandaşlar aşılarını olmaya başladı.

Aşılama noktasına gelen vatandaşlar, onay formu düzenlenerek, sisteme girişleri yapıldıktan sonra aşılanıyor. Vatandaşların bir süre istirahat etmesi istenirken, herhangi bir olumsuzluğa karşı 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletiliyor.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Kotanoğlu, AA muhabirine, amaçlarının, sanayinin çarklarının dönmesi için çalışanları, AVM'ye gelenleri ve randevu alamayanları yerinde aşılamak olduğunu söyledi.

AVM'lerin yanı sıra Yüksek Hızlı Tren Garı, Esenboğa Havalimanı, otogar, sanayi bölgeleri ile büyük askeri birlik ve fabrikalarda yerinde aşı uygulaması başlattıklarını ifade eden Kotanoğlu, "İnşallah bu yerinde aşılamayla halkımıza bu hizmeti sunarak, pandemiyi bu aşıyla halledeceğiz." dedi.

Ankara'da birinci ve ikinci dozun toplamı 4 milyona yakın aşı yaptıklarını belirten Kotanoğlu, şunları kaydetti:

"Hastanelerde, aile sağlığı ile özel tıp merkezlerinde ve üniversitelerde aşı merkezlerimiz var. Halk tarafından oralara yoğun ilgi var. Randevu alarak gidiyorlar. Bizim yaptığımız meblağın büyük bir kısmı oralarda. Biz, buralara gidemeyen, iş yerinde olan çalışanların ayağına götürüyoruz hizmeti. Bu toplam yaptığımızın günlük 4'te ya da 5'te biri. Hedefimiz, aşılamada Ankara'yı yüzde 80'lere ulaştırmak. Hedefimize ulaşana kadar yerinde aşı hizmetine devam edeceğiz"

Yerinde aşı hizmetinden faydalananlar da uygulamadan memnun olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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