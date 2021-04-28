Başkentte 3 yılda 6 bin 398 korsan otoparkçıya işlem yapıldı
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Başkentte 3 yılda 6 bin 398 korsan otoparkçıya işlem yapıldı

Başkentte 3 yılda 6 bin 398 korsan otoparkçıya işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Başkentte araçlarını park etmek isteyen sürücüleri rahatsız eden korsan vale/otoparkçılara yönelik çalışmalarda, 2018'den bugüne kadar 6 bin 398 kişiye ceza uygulandı.

Başkentte araçlarını park etmek isteyen sürücüleri rahatsız eden korsan vale/otoparkçılara yönelik çalışmalarda, 2018'den bugüne kadar 6 bin 398 kişiye ceza uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin çeşitli cadde, sokak, bazı kafe ve restoran önlerinde araçlarını park etmek isteyen sürücüleri rahatsız edip haksız kazanç sağlayan korsan vale/otoparkçılara yönelik çalışmalar sonucunda, 2018-2020 yıllarında toplam 6 bin 398 kişiye işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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