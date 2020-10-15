Başkentte 3 ton etil alkol ile 500 litre sahte içki ele geçirildi
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Başkentte 3 ton etil alkol ile 500 litre sahte içki ele geçirildi

15.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:19
Başkentte 3 ton etil alkol ile 500 litre sahte içki ele geçirildi

Başkentte polis ekiplerinin 11-14 Ekim'de iş yerlerinde yaptıkları denetimlerde 3 ton etil alkol ile şişelenmiş halde 500 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Başkentte polis ekiplerinin 11-14 Ekim'de iş yerlerinde yaptıkları denetimlerde 3 ton etil alkol ile şişelenmiş halde 500 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, son dönemde "merdiven altı" olarak tabir edilen ve herhangi bir yasal izin alınmaksızın üretimi gerçekleştirilen sahte alkollü içecekler nedeniyle yaşanan ölümler üzerine harekete geçerek denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda, 11-14 Ekim'de il genelinde etil alkol ile alkollü içecek satışı yapılan 128 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde, 3 iş yerinde tespit edilen 3 ton etil alkol ile şişelenmiş halde 500 litre sahte içkiye el konuldu.

Ekiplerce gözaltına alınan iş yerlerinin yetkilisi 3 kişi hakkında 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, il genelinde sahte alkollü içecek yapımının önüne geçilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle ve aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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