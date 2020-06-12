Başkentte 3 ilçenin nüfus müdürlükleri 14 Haziran Pazar günü açık olacak Ankara Valiliğince, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2020-MSÜ) yapılacağı 14 Haziran Pazar günü Çankaya, Keçiören ve Sincan ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi.

Ankara Valiliğince, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2020-MSÜ) yapılacağı 14 Haziran Pazar günü Çankaya, Keçiören ve Sincan ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, 14 Haziran'da Çankaya, Keçiören ve Sincan ilçe nüfus müdürlüklerinin, nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkartmak isteyen adaylar için açık bulundurulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA