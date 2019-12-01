Başkentte "3 Aralık Dünya Engellier Günü" etkinlikleri düzenlenecek

01.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:14

Ankara Büyükşehir Belediyesince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sevgi Engel Tanımaz" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-3 Aralık'ta yapılacak etkinliklerde mehter takımı, halk oyunları ve müzikli eğlence gösterileri engelli vatandaşlarla buluşacak.

Programa katılacak 4 engelliye akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye edilecek.

Vatandaşlar etkinlik alanına EGO otobüsleriyle ücretsiz taşınacak.

Tüm başkentlilerin davet edildiği etkinlik Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde 2 Aralık Pazartesi 11.00'de resim ve el sanatları sergisi ile başlayacak. Aynı gün Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu'nda 14.00'te etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA