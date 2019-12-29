Başkentte 3 alt geçit trafiğe açıldı
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Başkentte 3 alt geçit trafiğe açıldı

Başkentte, Dumlupınar Bulvarı ile Eskişehir yolu üzerindeki çalışmaları tamamlanan 3 alt geçit trafiğe açıldı.

29.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:36
Başkentte 3 alt geçit trafiğe açıldı

Başkentte, Bulvarı ile yolu üzerindeki çalışmaları tamamlanan 3 alt geçit trafiğe açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Konutkent ve Yaşamkent araç alt geçitleri ile yaya alt geçidi tamamlandı.

Dumlupınar Bulvarı üzerinde üç gidiş üç geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan alt geçitlerin her biri 700 metre olarak inşa edildi.

Başkent Üniversitesi U dönüşü alt geçidi ise 460 metre uzunluğunda olacak ve kısa sürede trafiğe açılacak.

Kaynak: AA
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