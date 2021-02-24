Başkentte "29. Senesinde Hocalı Soykırımının Düşündürdükleri" başlıklı sergi ve panel düzenlendi

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi tarafından "29. Senesinde Hocalı Soykırımının Düşündürdükleri" başlıklı sergi ve panel düzenlendi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Azerbaycan Devlet Diaspora Komitesi tarafından "29. Senesinde Hocalı Soykırımının Düşündürdükleri" başlıklı sergi ve panel düzenlendi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) salonunda düzenlenen etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Aygün Attar ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, burada yaptığı konuşmada, Hocalı katliamının 29 yıldır sönmeyen ateşin ve dinmeyen acının adı olduğunu dile getirerek bu katliamın hiçbir zaman unutulmayacağını ve unutturulmayacağını belirtti.

Türk dünyasının bu acıya sebep olanların bedelini ödemesi için adalet karşısında hesap sormaya devam edeceğini söyleyen Kıran, "Bu, bizler için koşulsuz, şartsız, milli, tarihi ve asli bir vazifedir." dedi.

Valeh Hacıyev de Türk devletleri arasındaki birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Hacıyev, Azerbaycan'ın Karabağ'da zafere ulaşmasında Türkiye'nin verdiği desteğin altını çizerek bu destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

"Türk dünyası Hocalı katliamı şehitlerini hiçbir zaman unutmayacak"

Amreyev de Türk dünyasının Hocalı katliamı şehitlerini hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayarak "Hocalı katliamı hatıralarımıza yerleşmeli ve önümüzdeki nesillere aktarılmalıdır." diye konuştu.

Bağdat Amreyev, Azerbaycanlıların acılarını derinden hissettiklerini ve paylaştıklarını dile getirerek "Dünya çapında yürütülmekte olan 'Hocalı için adalet, uluslararası farkındalık' kampanyasında Azerbaycan hükümeti ile omuz omuza olduğumuzu ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim de Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 29. yılında acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu, Hocalı katliamı şehitlerini hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Büyükelçi İbrahim, ülkesinin Dağlık Karabağ zaferini kazanmasında kendilerine destek veren Türkiye'ye de teşekkür etti.

Ermeni güçleri, 1992 yılında 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentinde yaşayan Azerbaycan asıllı vatandaşları katletmişti. Silahlı baskında, 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 1275 kişi rehin alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci