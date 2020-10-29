Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni (2)
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni (2)

29.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:59

Resmi geçit törenine katılanlar Yürüyüşü izleyen vatandaşlar Yürüyüşe katılan asker, polis ve mehter takımının yürüyüşleri Yürüyüşe katılan sporcular Yürüyüşe katılan atlı birlikler Yürüyüşe katılan sağlık çalışanları ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 97.

Resmi geçit törenine katılanlar

Yürüyüşü izleyen vatandaşlar

Yürüyüşe katılan asker, polis ve mehter takımının yürüyüşleri

Yürüyüşe katılan sporcular

Yürüyüşe katılan atlı birlikler

Yürüyüşe katılan sağlık çalışanları ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM'den başlayarak Ulus'ta ilk Meclis önünde son bulacak resmi geçit töreni düzenlendi. (2)

Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni (2)
Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni (2)
Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni (2)
Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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