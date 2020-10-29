Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni (2)
29.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:59
Resmi geçit törenine katılanlar Yürüyüşü izleyen vatandaşlar Yürüyüşe katılan asker, polis ve mehter takımının yürüyüşleri Yürüyüşe katılan sporcular Yürüyüşe katılan atlı birlikler Yürüyüşe katılan sağlık çalışanları ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 97.
Resmi geçit törenine katılanlar
Yürüyüşü izleyen vatandaşlar
Yürüyüşe katılan asker, polis ve mehter takımının yürüyüşleri
Yürüyüşe katılan sporcular
Yürüyüşe katılan atlı birlikler
Yürüyüşe katılan sağlık çalışanları ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, TBMM'den başlayarak Ulus'ta ilk Meclis önünde son bulacak resmi geçit töreni düzenlendi. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya