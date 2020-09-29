Başkentte 25 ilçenin toprağı tohumla buluşuyor
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Başkentte 25 ilçenin toprağı tohumla buluşuyor

29.09.2020 23:14 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:19
Başkentte 25 ilçenin toprağı tohumla buluşuyor

Kırsal kalkınmayı canlandıracak çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yem bitkisi tohumu (Macar fiğ) dağıtımına başladı.

Kırsal kalkınmayı canlandıracak çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yem bitkisi tohumu (Macar fiğ) dağıtımına başladı. "Bizim en büyük projemiz de hayalimiz de Ankaralıyı zengin etmek" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yerli üreticilere yeni destek projeleri olacağını da açıkladı. Akyurt, Kalecik ve Altındağlı çiftçilere yem bitkisi tohumları teslim edilirken, 8 Ekim'e kadar 25 ilçenin tamamında dağıtım yapılacak.

25 ilçede dağıtılacak

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin ekonomisine katkı sağlayamayı amaçladıklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli de, "Ankara'yı tarımın Başkent'i yapmak için çaba harcıyoruz. Hayvancılık yemi olarak kullanılan Macar Fiğin dağıtımına başladık. Ankara'nın 25 ilçesi için dağıtım organizasyonumuz var. 4 bin 219 çiftçimize 833 bin ton yem bitkisi tohumu dağıtacağız. Bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Macar fiğ tohumu dağıtımı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 25 ilçenin tamamında 8 Ekim tarihine kadar devam edecek. - ANKARA

Başkentte 25 ilçenin toprağı tohumla buluşuyor
Başkentte 25 ilçenin toprağı tohumla buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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