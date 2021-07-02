Başkentte 2020 yılındaki kaçakçılık operasyonlarında 1232 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte 2020 yılındaki kaçakçılık operasyonlarında 1232 şüpheli yakalandı

Başkentte 2020 yılındaki kaçakçılık operasyonlarında 1232 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen yılki kaçakçılık olayları ve operasyonlarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen yılki kaçakçılık olayları ve operasyonlarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, kentte 2020 yılında 687 kaçakçılık olayı meydana geldi, 23 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, 1232 şüpheli yakalandı, 179 bin 277 paket kaçak sigara, 47 ton 93 kilogram tütün, 21 milyon 793 bin 874 adet makaron-puro, 1 milyon 417 bin 637 adet muhtelif elektronik eşya, 114 bin 472 litre kaçak veya sahte içki, 163 bin 569 litre akaryakıt, 482 bin 534 adet ilaç, 1793 adet tarihi eser ve sikke ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkentte 2020 yılındaki kaçakçılık operasyonlarında 1232 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:00:33. #1.16#

title