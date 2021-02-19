Başkentte 2017-2020 yıllarında kapkaç olayları yüzde 89 azaldı
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Başkentte 2017-2020 yıllarında kapkaç olayları yüzde 89 azaldı

19.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:16
Başkentte 2017-2020 yıllarında kapkaç olayları yüzde 89 azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte 2017-2020 yıllarında kapkaç olaylarının yüzde 89 azaldığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte 2017-2020 yıllarında kapkaç olaylarının yüzde 89 azaldığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir anlık dalgınlığınız sizi üzüntü verici olaylarla karşı karşıya bırakmasın. Dikkatli ve duyarlı olun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Ankara'da 2017'de 244, 2018'de 97, 2019'da 43 ve geçen yıl 25 kapkaç olayının yaşandığı bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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