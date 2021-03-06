Başkentte 2017-2020 yılları arasında yankesicilik yüzde 94 azaldı
06.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:20
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2017-2020 yılları arasındaki yankesicilik olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2017-2020 yılları arasındaki yankesicilik olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı.
Buna göre kentte, 2017'de 2 bin 578, 2018'de 1012, 2019'da 382 ve geçen yıl 131 yankesicilik olayı yaşandı. 2017'den 2020'ye yankesicilik yüzde 94 azaldı.
Emniyet, vatandaşları yankesicilere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan