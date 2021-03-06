Başkentte 2017-2020 yılları arasında yankesicilik yüzde 94 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkentte 2017-2020 yılları arasında yankesicilik yüzde 94 azaldı

06.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:20
Başkentte 2017-2020 yılları arasında yankesicilik yüzde 94 azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2017-2020 yılları arasındaki yankesicilik olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2017-2020 yılları arasındaki yankesicilik olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Buna göre kentte, 2017'de 2 bin 578, 2018'de 1012, 2019'da 382 ve geçen yıl 131 yankesicilik olayı yaşandı. 2017'den 2020'ye yankesicilik yüzde 94 azaldı.

Emniyet, vatandaşları yankesicilere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Bülent Ersoy Hakan Yılmaz Kenan Doğulu Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte 2017-2020 yılları arasında yankesicilik yüzde 94 azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 12:21:25. #1.15#
title