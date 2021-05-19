Başkentte 19 Mayıs dolayısıyla konser

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri İstiklal Marşı okunması Mogan Gölü Sanatçıların konseri ANKARA - Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra sanatçıları tarafından konser verildi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri
İstiklal Marşı okunması
Mogan Gölü
Sanatçıların konseri ANKARA - Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra sanatçıları tarafından konser verildi.