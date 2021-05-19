Başkentte 19 Mayıs dolayısıyla konser
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Başkentte 19 Mayıs dolayısıyla konser

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri İstiklal Marşı okunması Mogan Gölü Sanatçıların konseri ANKARA - Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra sanatçıları tarafından konser verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri

İstiklal Marşı okunması

Mogan Gölü

Sanatçıların konseri ANKARA - Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra sanatçıları tarafından konser verildi.

Başkentte 19 Mayıs dolayısıyla konser
Başkentte 19 Mayıs dolayısıyla konser
Başkentte 19 Mayıs dolayısıyla konser
Başkentte 19 Mayıs dolayısıyla konser

Kaynak: Anadolu Ajansı

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