Başkentte 19 Mayıs dolayısıyla konser

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri İstiklal Marşı okunması Mogan Gölü Sanatçıların konseri ANKARA - Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra sanatçıları tarafından konser verildi.