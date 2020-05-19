Başkentte 19 Mayıs coşkusunun en güzel görüntüleri motosikletli kortejden çıktı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mamak Kaymakamlığı, Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Spor Müdürlüğü ile Ankara Motorcular Derneği'ne bağlı yaklaşık 50 motosiklet tutkunu kortej düzenledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mamak Kaymakamlığı, Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Spor Müdürlüğü ile Ankara Motorcular Derneği'ne bağlı yaklaşık 50 motosiklet tutkunu kortej düzenledi.

Mamak Kaymakamlığı, Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Spor Müdürlüğü ile Ankara Motorcular Derneği'ne bağlı yaklaşık 50 motosiklet tutkunu, demir atlarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılında kortej düzenledi. Kortej saat 10.00'da Mamak Kaymakamlığı'nın önünde çelenk koyma töreni ile başladı. Mamak Spor Salonu önünden de kortej yürüyüşe geçti. Samsun Yolu ve Üreğil TOKİ Blokları önüne gelindiğinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri tarafından, korona virüs dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlar için basit düzeyde egzersiz hareketleri yaptırıldı. Vatandaşlar balkonlarından egzersiz hareketlerine dahil olmaya çalıştı. Kortejin 19 Mayıs yürüyüşü motorize ekipleri tarafından yapılacak gösterilerle sona erdi.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Yahya Ocaklı, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci katıldı.

Motosiklet Derneği Başkanı Halil Efe, "Gençlik ve Spor Bayramımız. Bugün motorcular olarak vatandaşlarımıza spor yaptıracağız. Farklı bir etkinlik yapalım dedik böyle bir şey planladık Mamak Kaymakamlığı ile beraber. Maskelerimizi taktık, motorlarımıza bindik sosyal mesafemizi koruyarak etkinlik alanına doğru gidiyoruz. İlgi çok fazla ve biz sadece bizim seçtiğimiz profesyonel 50 motorcu arkadaşımıza izin çıkarttık. Ayrıca biz Vefa motorize ekibiyiz. Bugün de böyle bir etkinliğe imza attığımız için çok mutluyuz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA