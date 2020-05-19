Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan kutlama programında, 10 gezi otobüsü ile 7 merkez ilçede Kent Orkestrası müzisyenleri ve DJ'lerce konser verildi.

Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu
19.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:06

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan kutlama programında, 10 gezi otobüsü ile 7 merkez ilçede Kent Orkestrası müzisyenleri ve DJ'lerce konser verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Başkentlilerin evlerine taşındı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca hazırlanan kutlama programı kapsamında, 10 gezi otobüsü ile 7 merkez ilçede Kent Orkestrası müzisyenleri ve DJ'lerle konser düzenledi. Vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak şarkılara eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesince, Başkent'in dört bir yanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere hitaben söylediği "Bütün ümidim gençliktedir" sözünün yer aldığı billboardların yanı sıra Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, Büyükşehir Belediyesi olarak bu coşkuya ortak olmak istediklerini belirtti.

Ünal, şunları kaydetti:

"Tarih 16 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal İstanbul'dan, 'Bağımsızlık benim karakterimdir' ruhu ve bilinciyle Bandırma isimli vapura binerek 3 günlük meşakkatli bir yolculuğun ardından 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basar. O gün bağımsızlık meşalesini yakar. 4 yıldan fazla süren meşakkatli bir mücadelenin ardından bugün vatandaşı olmaktan onur ve gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurar. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu süreçte şehit ve gazi olmuş bütün ecdadımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

Cumhuriyeti güvenli, güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarmak istedikleri vurgusu yapan Ünal, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi Cumhuriyetin fazilet ve erdemleriyle mücehhez, düşünen, çalışan ve üreten bir gençlik yetiştirme noktasında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin önünü açma, onlara her konuda destek vermek için bütün imkanlarımızla yanlarında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının pandemi nedeniyle buruk kutlandığını ifade eden Ünal, "Bizler de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokağa çıkamayan gençlerimizin yanına gitmek istedik. Bu vesileyle otobüslerimizi süsleyerek orkestra eşliğinde balkonlardan 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşayalım istedik." ifadelerini kullandı.

DJ'lerden canlı performans

Gezi otobüslerinde marşlar ve şarkıları çalan Kent Orkestrası, "İzmir'in Dağları, Gençlik Marşı, Hoş Gelişler Ola, 10. Yıl Marşı, Son Verdim Kalbimin İşine, Senden Başka, Mavi Boncuk, Hayat Bayram Olsa, Delisin, Yalan Dünya, Ankara'nın Bağları, Kesik Çayır, Hey Onbeşli ve Osman Aga" şarkılarıyla Başkentlilere 19 Mayıs kutlaması yaşattı.

Yenimahalle, Çankaya, Sincan, Etimesgut, Mamak, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde gerçekleşen kutlama turlarında, Ankaralı sanatçılar kadar DJ'ler de gençlerin severek dinlediği şarkıları seslendirdi.

Kent Orkestrası Trompet Sanatçısı Kağan Çelik, "Hem ekip olarak hem orkestra olarak bu güzel günü Ankaralılara derinden yaşatmak istedik. Marşlarımıza ve güzel şarkılarımıza eşlik etmeleri bizi mutlu etti" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrosu sanatçısı Özge Aydın da "Ankaralılar'la birlikte olmaktan çok mutluyuz. İyi ki bu zor zamanlarda böyle güzel etkinlikler yapılıyor. Hepimizin motivasyonu için bu çok önemli diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Başkent Tiyatrosu sanatçılarından Şahan Efe Küçük düşüncelerini, "Açık hava otobüsleriyle müzik ve canlı heykel etkinlikleriyle 7 ilçede Ankara'nın bütün caddelerini gezdik. Başkentlilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte kutladık" ifadeleriyle paylaştı.

Ankara Genç Müzisyenler Topluluğu Başkanı Serkan Hotoğlu ise, "Bu kutlama programında olmaktan onur duyduk. Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel bir görev verdi. Enstrümanlarımızla, sözümüzle, müziğimizle Ankaralılar için caddeleri gezerek 19 Mayıs coşkusunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Keman Sanatçısı Necmi İnanır da birlik ve beraberliğin bugünlerde daha da anlam kazandığını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın düzenlediği bu organizasyonda bulunmaktan mutluluk ve gurur duydum. Bu güzel günde halkla iç içe olmaktan, bayramı coşkuyla kutlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Tarif edilmez bir duygu bu." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşlar duygularını dile getirdi

Başkent'in cadde ve sokakları renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Gezici otobüsleri alkışlarla karşılayan vatandaşlardan Ada Yalgın, "19 Mayıs'ı insanlara özel hissettirmek lazım. İnsanların Atatürk'e minnettarlığını göstermesi lazım. Bu kutlama da çok hoş. Özellikle bu salgın döneminde insanlar mutlu olmak istiyor. Çok teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Aysun Kavak ise duygularını, "Belediyemizin yaptığı bu etkinliğe bayıldık. Çok mutluyuz, çok coşkuluyuz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadeleriyle aktardı.

Vatandaşlardan Özlem Şalva ise "Duygu dolu bir gündeyiz. Salgın da olsa bizim kutlamalarımız asla bitmez. Çünkü hepimiz bu toprakların nasıl alındığını, ne şehitler verildiğini biliyoruz. 100. yıl kutlaması güzeldi, 101. yıl kutlaması da güzel ama 102. yıl kutlaması çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Haber
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü Haber
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Galatasaray'dan 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 19 Mayıs'a özel gece vakti paylaşım: Aşı çalışmamız ilk testi geçti
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
İtalya Futbol Federasyonu Serie A'nın başlamasını 14 Haziran'a kadar askıya aldı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Harun Tan Onur Saylak Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 16:06:01. #1.14#
title