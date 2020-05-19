Başkentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Ankara Büyükşehir Belediyesince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan kutlama programında, 10 gezi otobüsü ile 7 merkez ilçede Kent Orkestrası müzisyenleri ve DJ'lerce konser verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan kutlama programında, 10 gezi otobüsü ile 7 merkez ilçede Kent Orkestrası müzisyenleri ve DJ'lerce konser verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Başkentlilerin evlerine taşındı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca hazırlanan kutlama programı kapsamında, 10 gezi otobüsü ile 7 merkez ilçede Kent Orkestrası müzisyenleri ve DJ'lerle konser düzenledi. Vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak şarkılara eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesince, Başkent'in dört bir yanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere hitaben söylediği "Bütün ümidim gençliktedir" sözünün yer aldığı billboardların yanı sıra Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, Büyükşehir Belediyesi olarak bu coşkuya ortak olmak istediklerini belirtti.

Ünal, şunları kaydetti:

"Tarih 16 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal İstanbul'dan, 'Bağımsızlık benim karakterimdir' ruhu ve bilinciyle Bandırma isimli vapura binerek 3 günlük meşakkatli bir yolculuğun ardından 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basar. O gün bağımsızlık meşalesini yakar. 4 yıldan fazla süren meşakkatli bir mücadelenin ardından bugün vatandaşı olmaktan onur ve gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurar. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu süreçte şehit ve gazi olmuş bütün ecdadımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

Cumhuriyeti güvenli, güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarmak istedikleri vurgusu yapan Ünal, şöyle devam etti:

"Gençlerimizi Cumhuriyetin fazilet ve erdemleriyle mücehhez, düşünen, çalışan ve üreten bir gençlik yetiştirme noktasında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin önünü açma, onlara her konuda destek vermek için bütün imkanlarımızla yanlarında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının pandemi nedeniyle buruk kutlandığını ifade eden Ünal, "Bizler de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokağa çıkamayan gençlerimizin yanına gitmek istedik. Bu vesileyle otobüslerimizi süsleyerek orkestra eşliğinde balkonlardan 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşayalım istedik." ifadelerini kullandı.

DJ'lerden canlı performans

Gezi otobüslerinde marşlar ve şarkıları çalan Kent Orkestrası, "İzmir'in Dağları, Gençlik Marşı, Hoş Gelişler Ola, 10. Yıl Marşı, Son Verdim Kalbimin İşine, Senden Başka, Mavi Boncuk, Hayat Bayram Olsa, Delisin, Yalan Dünya, Ankara'nın Bağları, Kesik Çayır, Hey Onbeşli ve Osman Aga" şarkılarıyla Başkentlilere 19 Mayıs kutlaması yaşattı.

Yenimahalle, Çankaya, Sincan, Etimesgut, Mamak, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde gerçekleşen kutlama turlarında, Ankaralı sanatçılar kadar DJ'ler de gençlerin severek dinlediği şarkıları seslendirdi.

Kent Orkestrası Trompet Sanatçısı Kağan Çelik, "Hem ekip olarak hem orkestra olarak bu güzel günü Ankaralılara derinden yaşatmak istedik. Marşlarımıza ve güzel şarkılarımıza eşlik etmeleri bizi mutlu etti" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrosu sanatçısı Özge Aydın da "Ankaralılar'la birlikte olmaktan çok mutluyuz. İyi ki bu zor zamanlarda böyle güzel etkinlikler yapılıyor. Hepimizin motivasyonu için bu çok önemli diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Başkent Tiyatrosu sanatçılarından Şahan Efe Küçük düşüncelerini, "Açık hava otobüsleriyle müzik ve canlı heykel etkinlikleriyle 7 ilçede Ankara'nın bütün caddelerini gezdik. Başkentlilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte kutladık" ifadeleriyle paylaştı.

Ankara Genç Müzisyenler Topluluğu Başkanı Serkan Hotoğlu ise, "Bu kutlama programında olmaktan onur duyduk. Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel bir görev verdi. Enstrümanlarımızla, sözümüzle, müziğimizle Ankaralılar için caddeleri gezerek 19 Mayıs coşkusunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Keman Sanatçısı Necmi İnanır da birlik ve beraberliğin bugünlerde daha da anlam kazandığını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın düzenlediği bu organizasyonda bulunmaktan mutluluk ve gurur duydum. Bu güzel günde halkla iç içe olmaktan, bayramı coşkuyla kutlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Tarif edilmez bir duygu bu." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşlar duygularını dile getirdi

Başkent'in cadde ve sokakları renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Gezici otobüsleri alkışlarla karşılayan vatandaşlardan Ada Yalgın, "19 Mayıs'ı insanlara özel hissettirmek lazım. İnsanların Atatürk'e minnettarlığını göstermesi lazım. Bu kutlama da çok hoş. Özellikle bu salgın döneminde insanlar mutlu olmak istiyor. Çok teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Aysun Kavak ise duygularını, "Belediyemizin yaptığı bu etkinliğe bayıldık. Çok mutluyuz, çok coşkuluyuz. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadeleriyle aktardı.

Vatandaşlardan Özlem Şalva ise "Duygu dolu bir gündeyiz. Salgın da olsa bizim kutlamalarımız asla bitmez. Çünkü hepimiz bu toprakların nasıl alındığını, ne şehitler verildiğini biliyoruz. 100. yıl kutlaması güzeldi, 101. yıl kutlaması da güzel ama 102. yıl kutlaması çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA