Başkentte 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Başkentte 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Başkentte 16 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'da kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesinde bir otomobili durduran Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları aramada 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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