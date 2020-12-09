Başkentte 14 katlı binada yangın paniği
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Başkentte 14 katlı binada yangın paniği

09.12.2020 03:41 | Son Güncelleme: 09.12.2020 03:44
Başkentte 14 katlı binada yangın paniği

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 14 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 14 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Batı Mahallesi Mülk Caddesi'ndeki Başakşehir Sitesi'nin E Blok binasının 12'nci katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası binada oturanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında yüksek ısının etkisiyle dairenin camları kırılırken, cam parçaları 12 kattan çevreye savruldu.

Bu sırada 54 dairenin bulunduğu binada ikamet edenler battaniyelere sardıkları çocuklarını ve evcil hayvanlarını yanlarına alarak panikle kendilerini dışarı attı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı dairede yaşayan ve yoğun dumanda mahsur kalan Özkan S. ve Elif Y'yi kurtardı.

112 Acil Servis ekiplerinin ambulansta müdahalede bulunduğu Özkan S. ve Elif Y, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi reddetti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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