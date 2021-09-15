Başkentte 13 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Başkentte 13 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Başkentte 13 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da jandarma ekiplerince 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'da jandarma ekiplerince 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 8-12 Eylül'deki çalışmaları sonucu Gölbaşı, Etimesgut ve Kalecik ilçelerinde 11'i Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, bu kişileri taşıdığı belirlenen 2'si organizatör 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, şüpheliler M.A, D.A.B. ve R.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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