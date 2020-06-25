Başkentte 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "10 numara yağ" olarak da bilinen 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
25.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:43
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "10 numara yağ" olarak da bilinen 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'nde akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma sırasında iki kamyonu durdurdu.
Kamyonlarda yapılan incelemede 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Araçlardaki A.A. ve R.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA