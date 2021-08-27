Başkentte 112 adet kök kenevir ile çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte 112 adet kök kenevir ile çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi

Başkentte 112 adet kök kenevir ile çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlar ile çalışmalar neticesinde 112 adet kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonlar ile çalışmalar neticesinde 112 adet kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir arazide izinsiz kenevir yetiştirildiğinin bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, bahse konu yerde yaptıkları çalışmalar sonucunda kenevirleri yetiştirenin Y.T.M. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler Y.T.M.'yi adresine düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına alırken, 8 kök kenevir ile 32 gram kubar esrarı da ele geçirdi.

Bir diğer olayda ise ekipler, A.M. isimli bir şahsın uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Kahramankazan Akıncı Yol Kontrol Noktasında A.M.'nin seyahat ettiği otobüs durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 30 gram bonzai ele geçirilirken, hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başka bir olayda ise Ş.G. adında bir kişinin Polatlı ilçesindeki mısır tarlasında yasadışı kenevir yetiştirdiğini belirledi. Söz konusu tarla ile Ş.G.'nin evinde yapılan aramalarda 104 kök yasadışı kenevir ele geçirildi. Ş.G. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tüp mide ameliyatından sonra hayatını kaybeden kadının doktorundan pes dedirten teklif: Parayı geri vereyim, bir şey demeyin
Tüp mide ameliyatından sonra hayatını kaybeden kadının doktorundan pes dedirten teklif: Parayı geri vereyim, bir şey demeyin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Erol Bulut Arda Güler Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkentte 112 adet kök kenevir ile çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 16:27:33. #1.16#

title