Başkentte 11 köpeğin cansız bulunmasına yönelik davada ilk duruşma görüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 11 köpeğin cansız bulunmasına ilişkin görülen davada sanık Meral T.'nin yargılanmasına başlandı.

Ankara'nın Cebeci semtindeki Samur Sokak'ta fark edilen kötü koku sebebiyle polis ekiplerine ve belediyeye ihbarda bulunulmuş, arama çalışmalarının sonucunda da Meral T.'nin ikamet ettiği bina bahçesinde çalışma yapmıştı. İkametin çevresinde köpek seslerinin gelmesi üzerine 7 köpeğin uygunsuz bir şekilde tutulduğu ve bina bahçesinde yapılan kazı sonucu 11 köpeğin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Meral T. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve çürümüş köpek cesetlerinin kendisine ait olmadığını iddia etti. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Meral T. hakkında '11 evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçlarından toplamda 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

"Ben buradayken dışarda 200 tane hayvan aç kaldı hepsi beni bekliyor"

Bahçesinde gömülü köpeklerden sadece 2'sinin kendisine ait olduğunu ve bu köpeklerin de kanser ve gençlik hastalığına yakalanarak öldüğünü iddia eden Meral T.,"Ben 40 yıldır kimseden destek almadan sokak hayvanlarına her türlü desteği verdim ve tedavilerini üstlendim. Ben buradayken dışarda 200 tane hayvan aç kaldı hepsi beni bekliyor. Dışkapı Hayvan Hastanesi ve Kurtuluş Veteriner Kliniği'nde benim bu hayvanları tedavi ettirdiğime dair kayıtlar var. Gömülü hayvan cesetlerinden 2 tanesi bana ait diğerleriyle bir ilgim yok. Ölen köpeklerden biri kanser diğeri de gençlik hastalığı olarak bilinen hastalıklar yüzünden öldü. Özel veterinerlerde ölen köpeklerim çöpe atılacaktı vicdanım el vermedi ben de kendi bahçeme gömdüm. Bu hayvanlardan ayrı olarak 7 köpeğim daha vardı. Onları geçici olarak karşı dairede 1 geceliğine bırakmıştım ertesi gün de bu olay meydana geldi. Çürümüş hayvan cesetleri bana ait değil. Beni şikayet edenlerle husumetim var o yüzden şikayet ettiler" dedi.

Sanık avukatı ise Meral T.'nin hayvanları öldürdüğüne dair her hangi bir somut delil olmadığına işaret ederek, "Bu kadar zamandır hayvanların her türlü bakımını üstlenen bir insan nasıl olur da işkence yapabilir? Daha önce hakkında idari para cezası uygulandı. İdari para cezasına karşı açtığımız dava lehimize sonuçlandı. Meral T.'nin hayvanları öldürdüğüne dair her hangi bir somut delil bulunmamakta. Kaçma şüphesi bulunmadığından öncelikle beraatini ya da tutuksuz yargılanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık ve sanık avukatının beyanlarını dinleyen Hakim, dosyadaki eksiklerin giderilmesine, diğer duruşmada tanıkların zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Ekim'e erteledi. - ANKARA

