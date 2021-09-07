Başkentte 11 köpeğin cansız bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte 11 köpeğin cansız bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

Başkentte 11 köpeğin cansız bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 11 köpeğin cansız bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve Meral T. Hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 11 köpeğin cansız bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve Meral T. Hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Samur Sokak'ta sakinleri sokakta fark edilen kötü koku sebebiyle polis ekiplerine ve belediyeye ihbarda bulunmuş, arama çalışmalarının sonucunda da Meral T.'nin ikamet ettiği bina bahçesinde çalışma yapmıştı. İkametin çevresinde köpek seslerinin gelmesi üzerine 7 köpeğin uygunsuz bir şekilde tutulduğu ve bina bahçesinde yapılan kazı sonucu 11 köpeğin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olay sonrası hazırlanan iddianame Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken, hayvanlara eziyet ettiği ve uygunsuz koşullarda tutulduklarına yönelik tanık beyanlarının ardından sanık Meral T. hakkında '11 evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 9 aydan 6 yıla, 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçundan ise 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Sanık Meral T. hakkında yürütülen soruşturma, yeni çıkarılan '5199 sayılı hayvanları koruma kanunu' kapsamında hazırlanan ilk dosya oldu. 11 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmişti.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ADANA'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 2 KIZ KARDEŞ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
ADANA'DA HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI 2 KIZ KARDEŞ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
Konya'dan sonra Ankara'da da ortaya çıkan obruk vatandaşı korkuttu! Genişlemeye devam ediyor
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Yeşim Salkım Rasim Öztekin
Spor Salih Uçan Umut Meraş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkentte 11 köpeğin cansız bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:49:17. #1.15#

title