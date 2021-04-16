Son dakika! Başkentte kaçakçılık operasyonunda 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ele geçirildi
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Son dakika! Başkentte kaçakçılık operasyonunda 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ve 10 milyon 780 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ve 10 milyon 780 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ilçesinde sahte ve mükerrer bandrollü tütün satışı yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir depoda yaptıkları aramalarda 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ve 10 milyon 780 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

Son dakika! Başkentte kaçakçılık operasyonunda 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ele geçirildi
Son dakika! Başkentte kaçakçılık operasyonunda 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ele geçirildi
Son dakika! Başkentte kaçakçılık operasyonunda 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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