Son dakika! Başkentte kaçakçılık operasyonunda 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ele geçirildi

Son dakika gündem haberi: Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ve 10 milyon 780 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ve 10 milyon 780 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ilçesinde sahte ve mükerrer bandrollü tütün satışı yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir depoda yaptıkları aramalarda 1 ton 750 kilogram mükerrer bandrollü tütün ve 10 milyon 780 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.

Operasyonda, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı