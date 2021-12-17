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Başkentte 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkentte 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildiANKARA Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da şüpheli bir araçta yapılan aramada toplam 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi.

ANKARA (İHA) - Başkentte 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi

ANKARA Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da şüpheli bir araçta yapılan aramada toplam 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce sorumluluk sahasında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu, sigara kaçakçılığına ilişkin edinilen bilgileri analiz etti. Sigara kaçakçılarının yüklü miktarda tütün sevkiyatı yapılacağına ilişkin bulguların elde edilmesi üzerine, şüphelerin yoğunlaştığı bir minibüs tespit eden ekipler minibüsün bulunduğu adresi belirleyerek operasyon başlattı. Gümrük Muhafaza ekiplerince araçta yapılan aramada, sevkiyata hazır halde bekletilen, üzerinde yasal bandrol bulunmayan çuvallar içerisinde toplam 1 ton 150 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda, 1 tonu aşkın tütünün yanı sıra kaçak eşya naklinde kullanılan araca da el konurken, şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Başkentte 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi

Başkentte 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi

Başkentte 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi

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