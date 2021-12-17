Gümrük Muhafaza ekipleri Ankara'da 1 ton 150 kilogram kaçak tütün ele geçirdi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'da şüpheli bulunan bir araçta yapılan aramada toplam 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, sorumluluk sahasında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu sigara kaçakçılığına ilişkin sağlanan bilgiler analiz edildi.

Sigara kaçakçılarının yüklü miktarda tütün sevkiyatı yapacağına ilişkin bulgulara ulaşılması üzerine, şüphelerin yoğunlaştığı bir minibüs tespit edildi. Minibüsün bulunduğu adres belirlenerek operasyon başlatıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince araçta yapılan aramada, sevkiyata hazır halde bekletilen, üzerinde yasal bandrol bulunmayan çuvallar içinde toplam 1 ton 150 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tütüne ve kaçak eşya naklinde kullanılan araca el konurken, şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.