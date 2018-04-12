Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkentray'da ilk etapta 15 dakikada bir olacak trenlerin hareket aralığının gerekirse 5 dakikada bire kadar indirileceğini söyledi.

Erdoğan, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmasında, Ankara'da metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray'ın Ankara'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, İstanbul'daki Marmaray ve İzmir'deki Egeray'ın ardından şehir için banliyö hizmetinde üçüncü projeyi de hayata geçirdiklerini bildirdi.

Şehrin en uç iki noktasını birleştiren Kayaş- Sincan hattı üzerinde modern ulaşım ihtiyacına uygun bir şekilde yepyeni bir hat kurduklarını vurgulayan Erdoğan, toplam 156 kilometrelik yeni demiryolu döşeyip istasyonları her türlü ihtiyaca cevap verecek hale getirerek, alt ve üst geçitlerle güzergah güvenliğini sağlayarak, hattın diğer ulaşım ağlarıyla entegrasyonunu temin ederek Ankara'ya iftiharla anlatılacak bir banliyö hattı kazandırdıklarını belirtti.

- "Her taraf pırıl pırıl olacak"

Erdoğan, Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilebilmesini sağlayacak Başkentray altyapısının aynı zamanda yüksek hızlı trenin Eryaman-Gar mesafesini de kısalttığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlk etapta 15 dakikada bir olacak trenlerin hareket aralığı gerekirse 5 dakikada bire kadar indirilecek. Hem zamandan kazandıracak hem de konforlu seyahate imkan hazırlayacak hizmetin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu muhteşem katılım bu projenin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin her köşesi gibi Ankara'ya da şehircilik bakımından adeta çağ atlattık. Çevresi gecekondularla kuşatılmış, havası kirden, dereleri kokudan, sokakları pislikten geçilmeyen bir şehirden başkentlik sıfatına yakışan görüntüye kavuşan bir Ankara'ya geliyoruz. Bakın geldik demiyorum. Şimdi, kentsel dönüşüm diyoruz, yerinden dönüşüm diyorum. İnşallah bu görülen bütün yerlerde yerinden dönüşümü gerçekleştireceğiz ve her taraf pırıl pırıl olacak. Benim kardeşim, vatandaşım da modern bir hayatı yaşayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayaş'ın şehrin en ucunda olması nedeniyle Ankara'nın yaşadığı değişimden geç faydalanmaya başladığına değindi.

"Kayaş'ın tepelerinde kurulmuş derme çatma gecekonduların dili olsa da eski Ankara'yı bir anlatsa. Hemen tren yolunun yanı başında akan Hatip Çayı'nın dili olsa da buraların nereden geldiğini bir ifade etse. Geliş gidiş her biri 4,5 şerit olan Samsun yolunun görüntü hafızası olsa da bize o eski günleri bir gösterse." diyen Erdoğan, 1970'lerde yokluğun ve yoksulluğun bir yandan, terörün bir yandan cendere gibi sıkıştırdığı Kayaş'ın, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en somut ifadesi olduğunu aktardı.

- "Gençlere eski Türkiye'yi anlatmak gerçekten zor"

Yazın tozdan, kışın kardan, çamurdan geçilmeyen sokaklarda büyüyen neslin şimdi orta yaşın üzerinde bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençlere, o eski Türkiye'yi, eski Ankara'yı anlatmak gerçekten zor. Bugünün gençleri musluklardan haftalarca, aylarca su akmamasının ne demek olduğunu, çeşme ve tanker kuyruklarını bilmezler. Şimdi arıza veya bakım sebebiyle birkaç saatlik veya bilemediğiniz bir iki günlük su kesintisi uygulandığında hayatımız nasıl felç oluyor değil mi? Gençler odun kömürle tek odası ısınan evlerde soğuktan titreyerek kışı geçirmenin ne anlama geldiğini, tüp kuyruklarında gecelemenin nasıl bir şey olduğunu anlayamazlar. Büyüklerinizden bunları dinleyin. Doğalgaz ile ısınan, musluktan kesintisiz 24 saat sıcak su akan, çakmağı çakınca yanan ocağı bulunan bir evde yaşayana bunları anlatmak elbette mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü gençlerin yaygın otobüs, minibüs, metro ve Başkentray'ı ve her evin kapısında bulunan otomobilleriyle ulaşım imkanına sahip bir şehirde yaşadıklarını ifade etti.

Gençlerin anne ve babalarının ömrünün otobüs, yolcu bulursa çalışan minibüs ve sınırlı seferi olan banliyö treni beklemekle geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, o dönemde otomobilin sadece zengine mahsus bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

Geçmişte uçağa binmenin ancak rüyada görüldüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi havayolunu halkın yolu haline getirdik. Pek çok yere uçakla gitmek otobüsle gitmekten hem daha kolay hem daha hesaplı hale geldi. Bütün bunların muhasebesini kendi içimizde yapmazsak nereden geldiğimizi unuturuz. Nereden geldiğimizi unuttuğumuzda nereye gideceğimizi de bilemeyiz. Türkiye'nin 1970 ve 90'lı yıllarını bilmeyen, hadi geçtik, son 15 yılda yapılanların manasını, 2023 hedeflerinin önemini de anlatamayız. Bunun için tüm vatandaşlarımdan, özellikle de gençlerimizden şunu rica ediyorum; gençler Peygamber Efendimizin nübüvvetinden bugüne medeniyetimizi lütfen çok iyi öğrenin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların yarın akşam idrak edilecek Miraç Kandili'ni kutladı.

(Sürecek)