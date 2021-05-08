Başkentlilerin ilgisinin yoğun olduğu pazar yerlerinde Kovid-19 denetimleri yapıldı

Başkentte pazarcı esnafı, Kovid-19 tedbirlerine uyarak tezgah açtı.

Başkentte pazarcı esnafı, Kovid-19 tedbirlerine uyarak tezgah açtı. Tam kapanma döneminde ilk kez açılan pazar yerlerine ilgi büyük oldu.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulması üzerine pazarcılar günler öncesinden hazırlıklara başladı.

Başkentte de sabah erken saatlerden itibaren pazar yerlerinde hareketlilik başladı.

Ankara'daki pazarcı esnafı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenen alanlarda tezgahlarını kurdu.

Pazara ilgi yoğun olurken pazar yerine gelenler polis ve zabıta ekiplerince kontrol noktalarında ateş ölçümünün ardından pazara alındı.

Ekipler, esnaf ve vatandaşların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimler gün boyu sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir