Başkentlilerin içini ısıtan filmlerle "açık hava sinema günleri" devam ediyor

Başkentlilerin içini ısıtan filmlerle "açık hava sinema günleri" devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in farklı ilçelerinde vatandaşları "Açık Hava Sineması" ile buluşturmaya devam ediyor.

24.08.2019 11:16
Başkentlilerin içini ısıtan filmlerle

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in farklı ilçelerinde vatandaşları "Açık Hava Sineması" ile buluşturmaya devam ediyor.


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın hayata geçirdiği proje ile her hafta cuma ve cumartesi günleri saat 20.30'dan itibaren Başkentliler açık havada sinema keyfinin tadını çıkarıyor.


Nostalji rüzgarı


Bir dönemin vazgeçilmez sosyal ve kültürel etkinliklerinden biri olan "Açık Hava Sineması", her hafta farklı ilçeye giderek, vatandaşları Türk sinemasının klasikleşen güzel filmleriyle, nostaljik ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.


Yaz boyunca kentin dört bir yanında sürdürdüğü sosyal ve kültürel etkinliklerle, vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli ve renkli bir yaz geçirmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında da bulunduğu sinemaseverlere sıcak yaz akşamlarında dev ekranda sinema izleme keyfi yaşatıyor.


Son gösterim Akyurt'ta


İlk olarak 12 Temmuz'da Nallıhan'da başlayan "Açık Hava Sineması"nın etkinlik takvimi ise şöyle:


24 Ağustos Cumartesi Kalecik: Meşran Sosyal Tesisler Yanı


30 Ağustos Cuma Bala: Eski Belediye Binası Yanı Otobüs Servis Noktası


31 Ağustos Cumartesi Haymana: Cimcime Otel Önü


6 Eylül Cuma Kızılcahamam: Kızılcahamam Endüstri Meslek Lisesi Bahçesi


7 Eylül Cumartesi Çamlıdere: Cumhuriyet Caddesi


13 Eylül Cuma Polatlı: Cumhuriyet Meydanı


14 Eylül Cumartesi Gölbaşı: Atatürk Sahil Parkı


20 Eylül Cuma Çubuk: Atatürk Parkı


21 Eylül Cumartesi Kahramankazan: Açık Pazar Alanı


27 Eylül Cuma Akyurt: Belediye Festival Alanı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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