Başkentlilerin gözdesi hamsi

30.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:53

Balık sezonunun başlamasıyla Ankara'da balık bereketi yaşanıyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre Başkentlilerin bu ay ki gözdesi uygun fiyatı ve lezzetiyle hamsi oldu.



Kilosu 5 liradan başlıyor



Gün ağarmadan en hareketli saatlerin yaşandığı Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde mevsime uygun balık çeşitlerinin artması nedeniyle özellikle balıkçılar ayrı bir telaş yaşıyor.



Bu yıl balık sezonunun gözdesi hamsi olurken, hamsiyi sardalya ve mezgit izliyor. Kasa fiyatı 40-80 TL arasında değişen hamsi, tezgahlarda ise 5-10 TL arasında satışa sunuluyor.



Ekim ve Kasım ayında Başkent'te 3 bin ton balık tüketildi



Başkentliler, Ekim ve Kasım aylarında toplamda 3 bin ton balık tüketti.



Kış aylarının başlamasıyla Başkentlilerin sofralarının vazgeçilmesi olan balık Türkiye'nin birçok noktasından Ankara'ya geliyor.



Zonguldak Ereğli, Rize, Hopa ve Trabzon'da avlanılan hamsi, sardalya, mezgit, barbun, tekir, levrek, küpes, istavrit ve çipura Başkent'te Ekim ayında bin 600 ton, Kasım ayında ise bin 400 ton tüketildi.



"Karadeniz'in en taze balığını önce Ankaralılar tüketiyor"



Çocukluğundan beri balıkçılık yaptığını ve balık tüketiminde Başkentlilerin şanslı olduğunu belirten Faruk Duman, "Karadeniz'in en taze balığını İstanbul'dan önce Ankara yer. Bize daha erken geliyor. İstanbul ise Marmara balığını bizden önce yer. Rize'de, Hopa'da avcılık var. Mesela dün akşam Sinop'ta tutulan balık bu sabah Ankara'ya geldi" diye konuştu.



Baba mesleğinin balıkçılık olduğunu söyleyen Kerim Isıcak da şu bilgileri paylaştı:



"Balık sezonu Eylül'de başlıyor ve 15 Mayıs'a kadar devam ediyor. Bu tarihler arasında 24 saat faaliyet var burada. Toptancı Hali'nde hayat gece saat 02.00'da başlar. Orta Anadolu'nun da balık ihtiyacını biz karşılıyoruz. Niğde, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı'ya da balığı biz buradan gönderiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA