Başkentliler sıfır emisyon için pedal çevirdi
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Başkentliler sıfır emisyon için pedal çevirdi

23.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:00
Başkentliler sıfır emisyon için pedal çevirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlediği etkinlikleri Başkentlilerle buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlediği etkinlikleri Başkentlilerle buluşturdu. EGO Genel Müdürlüğünün çağrısına duyarsız kalmayan vatandaşlar, #işebisikletlegidiyorum etkinliğine katılarak destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Avrupa Hareketlilik Haftası" nedeniyle Başkent'te çeşitli etkinlikler düzenledi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklere Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

EGO'nun "işe bisikletle gidelim" çağrısına yoğun destek

"Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" teması kapsamında kent içi ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını teşvik ederek farkındalığın artırılmasını sağlamak amacıyla #işebisikletlegidiyorum etkinliği düzenledi.

Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara çağrıda bulunan EGO Genel Müdürlüğünün bu çağrısına destek veren vatandaşlar, #işebisikletlegidiyorum hashtag'ini kullanarak işe bisikletle giderken çektikleri fotoğrafları paylaştı.

Yaya ve bisikletli haklarına dikkat çekildi

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde yaya ve bisikletli haklarına dikkat çekmek amacıyla EGO Genel Müdürlüğü, Bahçelievler Aşkabat Caddesi'nde (7. Cadde) "Otomobilsiz Kent Günü" etkinliği de düzenledi.

Ankara Valiliğinden alınan izin doğrultusunda Akşabat Caddesi 14.00-16.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılırken, Başkentliler cadde üzerinde hem bisiklet kullandı hem de yürüyüş yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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