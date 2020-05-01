Başkentliler koronavirüs sürecinde 14 bin 102 ton portakal tüketti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, Başkentliler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde 14 bin 102 ton portakal tüketti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, Başkentliler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde 14 bin 102 ton portakal tüketti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzmanların salgına karşı vatandaşların C vitamini tüketmeleri yönündeki tavsiyelerinin ardından portakal satışlarında büyük artış oldu.

Başkentte, virüsün başladığı 11 Mart'tan itibaren en çok tüketilen meyve portakal olurken, ardından elma, muz, çilek ve armut tercih edildi.

Verilere göre, salgın sürecinde kentte 14 bin 102 ton portakal, 7 bin 398 ton ile elma, 5 bin 123 ton ile muz, 3 bin 615 ton ile çilek, bin 813 ton armut tüketildi.

Sebze kategorisinde ise 14 bin 342 ton ile en çok domates tüketilirken, ardından 9 bin 794 ton patates, 7 bin 206 ton salatalık, 6 bin 448 ton kuru soğan, 4 bin 760 ton ile limon takip etti.

Kaynak: AA