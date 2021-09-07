Başkentliler keman dinletisi eşliğinde kırtasiye alışverişi yaptılar
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Başkentliler keman dinletisi eşliğinde kırtasiye alışverişi yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Güncel

Başkentliler keman dinletisi eşliğinde kırtasiye alışverişi yaptılar.

Başkentliler keman dinletisi eşliğinde kırtasiye alışverişi yaptılar.

ANKARA - Başkentliler keman dinletisi eşliğinde kırtasiye alışverişi yaptılar.

Ankara 'da bir zincir kırtasiye misafirlerine çeşitli sanat etkinlikleri ile alışveriş imkanı sunuyor. Yeni okul döneminin başlamasıyla zincir kırtasiye mağazası misafirlerine keman dinletisi ile alışveriş yapma imkanı sunuyor. Keman dinletisi ile alışveriş yapan misafirler zaman zaman dans ettiler. Ayrıca keman çalmak isteyen öğrencilere kısa eğitim verildi.

Başkentliler keman dinletisi eşliğinde kırtasiye alışverişi yaptılar
Başkentliler keman dinletisi eşliğinde kırtasiye alışverişi yaptılar
Başkentliler keman dinletisi eşliğinde kırtasiye alışverişi yaptılar
Başkentliler keman dinletisi eşliğinde kırtasiye alışverişi yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk

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Başkentliler keman dinletisi eşliğinde kırtasiye alışverişi yaptılar - Haberler
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