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Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ankara'nın tek kayak merkezi olan Elmadağ'da Başkentliler, kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın tek kayak merkezi olan Elmadağ'da Başkentliler, kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.

Ankara'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından Başkent'te yaşayan vatandaşlar, Elmadağ Kayak Tesisleri'ne akın etti. 7'den 70'e karın tadını çıkarmak isteyenler, kızaklarını alıp burada kendini tepeden aşağı bırakarak kaymaya başladı. Zirveden aşağı doğru kızakla kayanlar, zaman zaman hızını alamayarak düştü. Torununu alıp gelen dedeler, çocuğuyla eğlenmek isteyen aileler ve özellikle de çocuklar keyifle kayarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği kar keyfi havadan görüntülendi.

Kayak yapmak için torunu Buse'yi alıp Elmadağ Kayak Evi'ne gelen Fikret Kalkan, "Öğretiyoruz bir şeyler. Onlar artık bizi dinlemiyorlar. Kızağa bile ters biniyor. Eğleniyoruz ama kızak fiyatları çok pahalı. Yazık, günah 50 lira para istiyorlar" dedi.

Torunları ile mutlu olmak için kayak yapmaya gelen 61 yaşındaki Saniye Özener ise, "Geziyorum, hava alıyorum. Karın tadını da çıkarıyorum, kendi tadımı da çıkarıyorum, torunlarımın da tadını çıkarıyorum. Güzel bir de mangal olsaydı daha güzel olacaktı. Ankara'yı boş ver. Önemli olan gezmek, tozmak. Saat bu saattir, gün bugündür" diye konuştu.

Bursa İnegöl'den Ankara'daki akrabalarını ziyaret için gelen bir başka vatandaş ise "Çocuklarla eğlenmeye, hafta sonu tatilini güzelce geçirmeye geldik. Bizim orada Uludağ var ama gidemiyoruz oraya fazla. Gelmişken buraya gelelim dedik. Memnun kaldık. Zaten sürekli gelip gittiğimiz yerler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

Başkentliler karın tadını kızaklarla kayarak çıkardı

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